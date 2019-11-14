المصدر: دبي-الامارات اليوم.

الشحي

طالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي نادي الشارقة بتجديد عقد اللاعب، محمد الشحي، لمواسم أخرى، لمنح النادي مزيد من الاستقرار بعد المستوى الفني المتطور، الذي ظل يقدمه اللاعب في الفترة الماضية، علماً أن عقده ينتهي مع انتهاء الموسم الحالي.

توأم

رُزق لاعب المنتخب الوطني ونادي العين، محمد أحمد، أمس، بتوأم، سمّاهما (زايد) و(بشرى)، حسب ما نشر اللاعب على حسابه في «إنستغرام»، إذ قام بتهنئته عدد كبير من اللاعبين ومتابعي حسابه.

زيارة

ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر «توتير» أن لاعبي فريق 16 سنة بالنادي سجلوا زيارة إلى زميلهم، حمدان خالد الدوخي، للاطمئنان على سلامته بعد إجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي، بحضور مدرب الفريق يونس شاكر، وإداري الفريق سرور بلال.