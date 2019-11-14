فرانسيسكا: أهدي إنجازي لروح والدي وبلدي تشيلي

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

منحت لاعبة التنس السابقة، التشيلية فرانسيسكا مارودونيس، بلادها، وللمرة الأولى، الدخول في سجل الأرقام القياسية في بطولات كأس العالم لأصحاب الهمم، بعد أن نجحت في تحطيم الرقم القياسي العالمي لمسابقة دفع الجلة لفئة «إف 54» المسجل عام 2016 باسم الصينية ليوان يانغ والبالغ 7.90 أمتار، إذ خطفت المركز الأول في مونديال دبي برمية بلغت 8.19 أمتار.

وجاء تفوق فرانسيسكا في دبي على حساب 10 منافسات، محققة رقماً بارزاً بفارق 55 سنتيمتراً عن أقرب منافساتها الروسية ماريا بوغاتشيفا، التي اكتفت بالمركز الثاني برمية بلغت 7.64 أمتار، فيما حلت المكسيكية غواداراما زارا بالمركز الثالث برمية بلغت 7.47 أمتار.

وأهدت التشيلية فرانسيسكا الرقم العالمي، لروح والدلها الذي توفي قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة دبي، وعلقت فرانسيسكا على إنجازها، وقالت في تصريحات صحافية: «لم استطع إخفاء دموعي، إذ كنت أتمنى أن يكون والدي برفقتي عند حصدي الميدالية الذهبية وتحطيم الرقم القياسي، وأهدي إنجازي لروحه وبلدي تشيلي».