سباق سيح السلم للدراجات الهوائية يتحول إلى بطولة سنوية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت اللجنة المنظمة لسباق سيح السلم للدراجات الهوائية للهواة والمحترفين، أمس، عن أن المسابقة ستتحول إلى بطولة سنوية في نسختها المقبلة، تحت مسمى «بطولة السلم»، وتقام بين ديسمبر وفبراير المقبلين، ومن أربع مراحل، حيث ستشهد للمرة لأول إقامة سباق مخصص للسيدات. وجاء ذلك في بيان صحافي على هامش الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة.

وكان السباق أقيم في السنوات الثلاث الماضية تحت مسمى «سباق السلم للدراجات الهوائية» في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية، وحقق نجاحاً كبيراً في رفع مستوى الدراجين الإماراتيين والمقيمين في الدولة، وأيضاً على المستوى الخليجي عبر تنظيم بطولة على ثلاث مراحل، ومنح جوائز مالية كبيرة بلغت مليون درهم للفائزين في كل مرحلة، وثلاثة ملايين درهم جوائز إجمالية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن «الهدف الأول هو رفع مستوى الدراجين، وتعزيز الفوائد الكبيرة من هذه الرياضة على صحة وحيوية أفراد المجتمع، وكذلك تعزيز أواصر الصداقة والتعايش بينهم، وهو الدعم الذي تمثل في تشييد مضامير واسعة تمتد عشرات الكيلومترات في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية، وفي مناطق أخرى عديدة في دبي، توفر جميعها بيئة آمنة لممارسي رياضة الدراجات الهوائية».

وأشار البيان: «يتمثل الدعم في تنظيم سباق السلم الذي أصبح (بطولة السلم)، وتنظيمه بأعلى معايير التميز في التنظيم، وتوفير جميع وسائل السلامة والأمان والدعم للمشاركين فيه، وكذلك متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، للمنافسات، والوجود قرب المشاركين، لتشجيعهم على بذل أكبر مجهود في المنافسات، وتحقيق الهدف من وراء تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير».

وتعلن اللجنة المنظمة خلال الأيام المقبلة عن أسماء الشركات الراعية للحدث وتفاصيل السباقات الثلاثة للرجال، حيث سيقام السباق الأول في ديسمبر، والثاني في يناير، والثالث في فبراير، إلى جانب التفاصيل الخاصة بسباق السيدات.

وهذا إلى جانب تفاصيل متعلقة بمسارات ومسافات كل سباق في البطولة التي ستقام جميعها في منطقة السلم بمحمية المرموم، وفق أعلى معايير التميز والأمان من خلال مسارات آمنة لمرور الدراجين في الطرق، وتوفير كوادر طبية وسيارات إسعاف موجودة قريباً من المشاركين، لتقديم المساعدة الفورية عند الحاجة، ومحطات على مسار السباق لتقديم المياه للدرّاجين، وسيارات للتنظيف تسير خلف موكب المتسابقين من أجل القيام بعملية تنظيف المسار بصورة مباشرة فور ختام المنافسات، وعلى طول مسار السباق.

سيف المزروعي: أنهينا الاستعدادات لوضع الخطة المرورية

قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، إن «مرور دبي» أنهت استعداداتها لوضع الخطة المرورية اللازمة لبطولة السلم من خلال تشكيل فريق ميداني لمسح المنطقة، والتعرف إلى مسارات السباق، وكذلك دراسة المشكلات التي واجهت اللجنة في الأعوام الماضية. وتابع في تصريح صحافي: «سيتم تشكيل أطواق لمنع دخول مركبات الجمهور بالقرب من مسار السباق، وتشكيل فريق من الدراجات العسكرية (بلورايس) لمنع دخول المركبات المدنية على مسار السباق، ما يشكل خطراً على سلامة المتسابقين، إضافة لتنظيم حركة السير والمرور في عدد من التقاطعات التي سيمر خلالها السباق، ووضع الخطط المرورية النهائية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة المتسابقين، وتوفير الانسيابية لحركة المرور».

تكشف اللجنة المنظمة خلال الأيام المقبلة عن أسماء الشركات الراعية وتفاصيل سباقات الرجال إلى جانب سباق السيدات، والتي تقام في ديسمبر ويناير وفبراير.