المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إنستغرام

طلبت إدارة أحد أندية، من لاعب في صفوفها، أن يقلل من المنشورات التي يضعها على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، والتركيز في التدريبات والمباريات، خصوصاً أن الفريق لا يحقق نتائج جيدة في الدوري.

لائحة

يطبق اتحاد كرة القدم لائحة جديدة في دوري الدرجة الثانية تنصّ على وجود أربعة لاعبين مواطنين في قائمة كل فريق بالمباراة، وليس شرطاً أن يكونوا ضمن التشكيلة الأساسية، وهو القانون الكروي المتبع في بلجيكا.

استقالة

أصيب إداري لعبة جماعية بخيبة أمل كبيرة، بعد أن وجد تجاهلاً من الاتحاد لقبول استقالته السريعة وعدم مناقشته بما ورد في نصها، إذ كان الإداري يظن بأن الاتحاد لن يستغني عن خدماته نظراً إلى سنوات عطائه الطويلة مع المنتخب.