اتحاد كلباء يطلق مبادرة «المشجع الكلباوي المميز»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نشر الحساب الرسمي لشركة اتحاد كلباء لكرة القدم مبادرة دشنها لاعبو الفريق، تتضمن إطلاق جائزة المشجع المميز في المدرج الأصفر.

وقال النادي، أمس: «تبدأ المبادرة اعتباراً من مباراة اتحاد كلباء وشباب الأهلي في كأس الخليج، وكل مباريات الفريق على استاد اتحاد كلباء لاحقاً». وأضاف أن «الاختيار سيكون من قبل اللجنة الإعلامية للنادي عن طريق تصوير المشجعين في المدرجات عشوائياً، ومن ثم اختيار عدد من المشجعين المُميزين، ووضع الصور في الحساب الرسمي لمدة 24 ساعة، والحاصل على أكثر عدد من الإعجاب يكسب الجائزة، ويجب أن يكون المشجع مرتدياً اللون الأصفر أو أية شعارات ترمز للنادي».