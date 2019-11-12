صديق لابا يقود كواترو في دوري الدرجة الثانية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ دبي

أعلن مركز كواترو الرياضي في عجمان عن مشاركته الرسمية في بطولة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بنسختها الأولى، المزمعة إقامتها خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري إلى نهاية مارس 2020، بمشاركة 10 فرق من مختلف إمارات الدولة، بإشراف وتنظيم اتحاد الإمارات لكرة القدم. وأكد مدير مركز كواترو الرياضي، عبدالرسول عبدالله، في مؤتمر صحافي، أمس، أن «كلفة مشاركة الفريق في دوري الأولى تصل إلى نصف مليون درهم»، موضحاً أن «الفريق يضم عدداً من اللاعبين المميزين، من بينهم صديق لاعب العين، الهداف التوغولي لابا كوجو، وعدد آخر من اللاعبين من مختلف الجنسيات».

وحضر المؤتمر الذي عقد في قاعة الزوراء بمدينة عجمان، نائب المدير التنفيذي لمركز كواترو أحمد الرئيسي، وممثل دائرة التنمية السياحية في عجمان ماجد النعيمي، وممثل مدينة عجمان الإعلامية الحرة فاروق الجسمي، وسامي الجلاف من مؤسسة المواصلات العامة، وإيهاب عبدالمنعم من مركز هانوفر الطبي، الرعاة الفرعيين والطاقم الفني والإداري للفريق.

وكشف عبدالرسول أن استاد عجمان سيكون ملعب الفريق في البطولة، وقال إن «طاقماً فنياً مواطناً سيقود الفريق بقيادة الكابتن خلفان حليس، يساعده محمد الحمادي، والإداري علي الحمادي، إضافة إلى المشرف الإداري سالم خلفان».

وتم خلال المؤتمر الكشف عن أطقم الفريق، حيث تم اعتماد اللون البنفسجي للزي الأساسي، واللون الأزرق للطقم الاحتياطي، كما أكد مدير المركز أن «لاعبي الفريق يخوضون البطولة ويلعبون باسم الفريق دون مقابل أو وجود أي رواتب».