النصر وشباب الأهلي يخترقان حاجز 100 نقطة في السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

هيمنت النتائج العريضة، وكسر حاجز الـ100 نقطة على افتتاح الجولة الثانية من كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة لمرحلة الرجال، أول من أمس، على صالة شباب الأهلي، لحساب المجموعة الأولى، بعد أن حقق النصر فوزاً كبيراً على العين بنتيجة «111-68»، وتغلب شباب الأهلي على الجزيرة بـ«101-72».

وانفرد شباب الأهلي بصدارة المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين، بفارق النقطتين عن كل من النصر والجزيرة والعين والظفرة.

ونجح رجال العميد في تسجيل الهيمنة المطلقة على مجريات الربعين الأول والثاني ومن ثم الثالث، وحسم نتائجها بواقع «34-15 و27-16 و32-16»، فيما اكتفى العين بنيل الأفضلية في الربع الرابع والأخير «21-18».

ورسم شباب الأهلي طريقه نحو كسر حاجز الـ100 نقطة، بنيل لاعبيه الأفضلية في الفترات الثلاث الأولى بواقع «25-15 و32-16 و26-18»، فيما ذهبت نتيجة الفترة الرابعة لمصلحة الجزيرة «23-18».