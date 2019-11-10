11 هدفاً في جولة متواضعة هجومياً

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

شهدت الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، تسجيل 11 هدفاً فقط، في أقل جولة تهديفية بالبطولة حتى الآن، والتي شهدت تسجيل 146 هدفاً خلال الجولات السبع، في حين اقترب الأرجنتيني تيغالي من الصدارة، بعد أن سجل في شباك الوصل، ووصل إلى الهدف السادس، بينما غاب لاعب العين التوغولي لابا كودجو، ولاعب الشارقة البرازيلي إيغور، عن هز الشباك، وعلى المستوى الهجومي واصل لاعب الشارقة إيغور، ولاعب العين بندر الأحبابي، صناعة الفرص الهجومية الخطرة بـ24 فرصة، ويأتي بقوة خلفهم اللاعبان عمر عبدالرحمن، الذي بدأ يستعيد مستواه بـ23 فرصة، وشهدت الجولة السابعة استمرار عودة هداف الوصل، البرازيلي ليما، الذي أحرز هدفاً بمستوى فني رائع، أظهر رغبة اللاعب في استعادة مكانته وسط هدافي البطولة.