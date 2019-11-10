المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أزمة

نشبت أزمة بين مراسل لقناة تلفزيونية، ومسؤول رابطة دوري المحترفين، أثناء مباراة الوحدة والوصل، بسبب قيام المراسل بالتصوير في أماكن غير مسموح له بالتصوير فيها، قبل أن يعتذر المراسل لمسؤول الرابطة، ويتم حل المشكلة.

توقيع

نشرت مواقع تواصل اجتماعي خبراً عن قيام المدير الفني لفريق الوصل، الروماني ريجيكامب، بتوقيع عقد مع شركة للأزياء الرجالية، يصبح بموجبه المدرب ريجيكامب وجهاً دعائياً وعارضاً لأزياء الشركة في الفترة المقبلة.

تواصل

فتح مسؤول كبير في اتحاد لعبة جماعية قنوات تواصل مباشر مع وسائل الإعلام، لخلق شراكة معها، وذلك في أعقاب الانتقادات العنيفة التي طالت الاتحاد في الفترة الأخيرة، بسبب الفجوة بينه وبين ممثلي وسائل الإعلام