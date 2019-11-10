منتخب الشباب يلاقي إيران في ختام تصفيات آسيا

المصدر: طهران - الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني للشباب مباراة مهمة، اليوم، أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإيراني، في ختام تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً. ويسعى المنتخب على ملعب باس بالعاصمة الإيرانية طهران، الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت الإمارات، لتحقيق الفوز والمنافسة في البطاقة المؤهلة للنهائيات، بعد فوزه في مباراة واحدة على نيبال برباعية نظيفة، وخسارته أمام قيرغيزستان بهدفين دون رد، ليحتل المركز الثالث بالمجموعة.

يذكر أن متصدر كل مجموعة يتأهل للنهائيات مباشرة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.