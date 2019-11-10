فوز دبا الحصن والبطائح في دوري الهواة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق دبا الحصن فوزاً ثميناً على ضيفه مسافي بهدفين مقابل لا شيء أمس، فيما فاز أيضاً البطائح على التعاون بهدف لصفر، ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى.

ونال كلا من دبا الحصن والبطائح أول ثلاث نقاط له بالموسم الجديد للبطولة. وسجل لدبا الحصن اللاعب محمد سعيد المدحاني هدفين في الدقيقتين (2 و42)، بينما سجل للبطائح أمام التعاون، لاعبه أحمد محمد. يذكر أن مباريات أول من أمس، شهدت فوز دبا الفجيرة على ضيفه الذيد بهدفين مقابل لا شيء، بينما تعادل الإمارات مع الحمرية دون أهداف، وتعادل مصفوت مع العربي بهدف لمثله.