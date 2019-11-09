منتخب الشباب يبحث عن بطاقة التأهل لنهائيات آسيا أمام إيران

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

يبحث منتخب الشباب عن بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة عندما يلتقي على ملعب باس في العاصمة الإيرانية طهران، عند الساعة السادسة والربع مساء غد الأحد نظيره منتخب إيران في مواجهة حاسمة في ختام مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات التي تقام حاليا في إيران، علما أن المنتخب يحتل حاليا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط حصل عليها من فوزه بأربعة أهداف نظيفة على منتخب نيبال في الجولة الأولى، فيما خسر أمام قيرغيزستان بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني وفي حال حصول منتخب أوزباكستان المستضيف لنهائيات البطولة، على المركز الأول في مجموعته سيتأهل أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات كافة.