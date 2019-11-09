عجمان يتقدّم «90+2» وخورفكان يتعادل «90+6»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

فشل عجمان للمباراة الرابعة على التوالي في تحقيق الفوز بدوري الخليج العربي لكرة القدم، واكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه خورفكان، أمس.

وتقدّم عجمان أولاً عن طريق البرازيلي، فاندر فييرا (90+2) ثم تعادل خورفكان، عن طريق البرازيلي دودو، من ضربة جزاء أيضاً (90+6).

وجاء الشوط الأول فقيراً من الناحية الهجومية من كلا الفريقين، وظل اللعب منحصراً في وسط الميدان مع أفضلية كانت واضحة لفريق خورفكان الذي ظهرت خطوطه الثلاثة أكثر تقارباً، على العكس من عجمان الذي اعتمد بشكل أكبر على مهارات حسن عبدالرحمن، وفاندر فييرا.

ولم يتمكن أصحاب الأرض من خلق تهديد حقيقي على مرمى الحارس محمد يوسف سوى في مناسبتين، عن طريق لاعبه وليم أووسو من خلال ضربتي رأس ضلتا طريقهما إلى المرمى في الدقيقتين 33 و42.

في المقابل، لعب خورفكان، بتأمين دفاعي مع الاعتماد على المرتدات التي كادت أن تُصيب مرمى عجمان في المرة الوحيدة التي وصلوا فيها لمرمى علي الحوسني، وكانت من تسديدة خارج الصندوق عبر البرازيلي بسمارك، ارتطمت بالقائم الأيسر وارتدت من دون أن تجد المتابع.

وفي الشوط الثاني، ظهر بصورة مختلفة عن سابقه، خصوصاً في الدقائق الخمس الأولى التي شهدت محاولات هجومية من جانب عجمان، لتُحتسب له ضربة جزاء نتيجة لمس الكرة يد أحد لاعبي خورفكان، لكن حكم اللقاء عدل عن قراره بعدما استعان بالفيديو (50).

وواصل عجمان الاستفاقة عندما توغل فييرا وسط دفاعات خورفكان وسدد باتجاه المرمى، لكن المدافع كوامي أوتوني أبعد الكرة لضربة ركنية.

وعادت خطورة الفريق الضيف لتظهر في الهجمات المرتدة، إذ كاد جونيور أن يضع فريقه في المقدمة حينما تلقّى تمريرة سحرية من ابديخوليكوف، وضعته في مواجهة مع الحارس الذي تصدى للعبة بنجاح (66).

وحضرت تقنية «الفار» في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، عندما احتسبت ضربتي جزاء، لكلا الفريقين، إذ تقدم فييراً أولاً للبرتقالي، ثم تعادل خورفكان من ضربة جزاء أيضاً نفذها دودو.