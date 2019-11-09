المنتخب يغادر إلى بانكوك تحضيراً لمواجهة فيتنام

المصدر: منصور السندي - دبي

توجه إلى العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لإقامة معسكر إعداد قصير يستمر أربعة أيام، قبل الانتقال إلى هانوي تمهيداً للقاء المنتخب الفيتنامي في 14 الجاري، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان المنتخب قد تجمّع قبل السفر في دبي مساء أمس، عقب فراغ لاعبي المنتخب من خوض مباريات الجولة السابعة في دوري الخليج العربي لكرة القدم مع فرقهم.

ويتوقع أن يؤدي المنتخب حصة تدريبية خفيفة اليوم في تايلاند عقب وصوله إلى هناك، فيما حرص مدرب المنتخب فان مارفيك على مشاهدة عدد من مباريات الجولة الماضية في الدوري للاطمئنان على جاهزية لاعبيه الفنية والبدنية، واختار الجهاز الفني تايلاند لإقامة معسكر قصير هناك حتى يعتاد اللاعبون على الطقس والأجواء هناك، لكون الطقس في بانكوك مشابهاً للطقس في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وتمثل مباراة فيتنام المرتقبة أهمية كبيرة للأبيض من أجل استعادة حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة مجدداً، بعدما تراجع إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط عقب خسارته الأخيرة أمام تايلاند 1-2، فيما اعتلى منتخب تايلاند الصدارة برصيد سبع نقاط وحل منتخب فيتنام ثانياً متأخراً عنه بفارق الأهداف.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على ماليزيا خارج أرضه بصعوبة 2-1، وعلى إندونيسيا في أرضه بخمسة أهداف نظيفة.

واختار المدير الفني للمنتخب الوطني الهولندي بيرت فان مارفيك قائمة جديدة ضمت 24 لاعباً هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، عبدالله رمضان، زايد العامري (الجزيرة)، حمدان الكمالي، محمد برغش (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، بندر الأحبابي (العين) عادل الحوسني، الحسن صالح (الشارقة)، وليد عباس، يوسف جابر، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي)، جاسم يعقوب، طارق أحمد، حبيب الفردان (النصر)، علي صالح، علي سالمين (الوصل).

من جهته، يسعى مدرب المنتخب مارفيك لتجهيز مهاجم بديل للهداف علي مبخوت الذي يخسر الأبيض جهوده في مباراة فيتنام لحصوله على إنذارين، على الرغم من أن الكل كان يعوّل على مبخوت في صنع الفارق في هذه المباراة.

- منتخب تايلاند يتصدر المجموعة بـ 7 نقاط والفيتنامي

يتأخر عنه بفارق الأهداف.

- مارفيك يسعى إلى تجهيز مهاجم بديل للهداف

علي مبخوت الموقوف بـ «إنذارين».