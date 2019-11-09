5 مؤشرات تؤكد تطوّر النصر مع كرونسلاف

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حقق فريق النصر فوزه الرابع على التوالي ونجح في الوصول إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، بعد تخطيه كلباء في الجولة السابعة أول من أمس، بهدفين دون مقابل في مباراة نجح فيها العميد في فرض سيطرته، كما وضحت الثقة على لاعبيه، ما يؤكد تطور الفريق كثيراً تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف، الذي حقق العلامة الكاملة مع فريقه بالفوز في المباريات الأربع الأخيرة.

ورغم أن النصر سبق وحقق خمسة انتصارات متتالية في العودة الثانية لمدربه السابق يوفانوفيتش، لكن فترة كرونسلاف الحالية تظهر فيها خمسة مؤشرات تؤكد تطور مستوى النصر بشكل أفضل، خصوصاً أن نتائجه ومستواه باتا أكثر استقراراً من مباراة لأخرى.

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