شباب الأهلي يقسو على العين.. والشارقة يفوز بصعوبة في الكأس

المصدر: جوني جبور - دبي

أمطر شباب الأهلي سلة العين بـ100 نقطة مقابل 40، في انتصار عريض لـ«فرسان دبي»، أول من أمس، على صالة نادي الجزيرة في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة. وشهدت الجولة كذلك تحقيق الظفرة انتصاراً مستحقاً على مضيفه الجزيرة «97-75»، على صالة نادي البطائح، كما سجل بني ياس أولى مفاجآت البطولة بفوزه على الوصل «88-61»، قبل أن يتخطى الشارقة صاحب الضيافة البطائح بفارق 10 نقاط، وبنتيجة «83-73».

وواصل شباب الأهلي المنتشي بفوزه الشهر الماضي بكأس الاتحاد، عروضه القوية، فهيمن نتيجةً وأداءً على المراحل الأربع أمام العين، إلى أن بلغ حاجز الـ100 نقطة، حيث فاز بواقع «28-10 و19-11 و28-7 و25-12». في المقابل، نال الظفرة أفضلية ثلاث مراحل أمام الجزيرة، بواقع «25-14 و25-24 و30-20»، مقابل التعادل في الرابعة «17-17».

وفي ديربي الشارقة، تقدم البطائح في المرحلة الأولى «20-11»، لكن الشارقة استعاد توازنه، وفاز بالثلاث بعد ذلك «22-19 و26-12 و24-22».