منتخب الشباب يخسر أمام قيرغيزستان في تصفيات آسيا

المصدر: الإمارات اليوم –دبي

خسر منتخب الشباب أمام نظيره منتخب قيرغيزستان بهدفين دون رد خلال المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد باس في إيران ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة المقامة حاليا وتجمد بذلك رصيد الأبيض الشاب عند ثلاث نقاط حصل عليها بالفوز على نيبال في الجولة الماضية بأربعة أهداف نظيفة.

انتهى الشوط الأول بتقدم قيرغيزستان بهدفين دون رد ونجح الأخير في الشوط الثاني في المحافظة على تقدمه، فيما أخفق منتخب الشباب في الوصول الى شباك منتخب قيرغيزست ان وتكرار سيناريو فوزه الكبير على نيبال في أولى مبارياته في هذه التصفيات.

خاض المنتخب المباراة بتشكيلة ضمت راكان المنهالي في حراسة المرمى وفي خط الدفاع محمد عبد الرحمن المازمي ونواف سالم الحارثي و زايد سلطان الزعابي ومايد الطنيجي وفي خط الوسط أحمد محمود الحمادي وسيف عبيد الزعابي وحارب عبد الله سهيل و في خط الهجوم عبد الله حمد المنهالي وعيسى خلفان الحراصي. .

ورغم الخسارة الا أن المنتخب يسعى للمحافظة على حظوظه قائمة في التأهل من خلال التفوق على صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإيراني خلال المواجهة التي ستجمع المنتخبين بعد غد الأحد في ختام مباريات المجموعة الرابعة في هذه التصفيات، إذ ستحدد نتيجة المباراة مصير منتخب الشباب في هذه التصفيات.