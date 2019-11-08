المصدر: الامارات اليوم - دبي

خالد عيسى

نشر حارس العين، خالد عيسى، مقطع فيديو عبر حسابه في «تويتر»، يظهره وهو يشارك في حصة تدريبية مع حراس العين في المراحل السنية من أجل تقديم الدعم لهم، وعلق قائلاً: «مستقبل العين.. الله يحفظكم ويبعد عنكم الإصابات».

الأهلي

قدمت إحدى شركات التسويق عرضاً للأهلي المصري أثناء وجوده في الإمارات، الأسبوع الماضي، لخوض مباراة أمام الوحدات الأردني، لكن النادي القاهري طلب مبلغاً مالياً مقابل الموافقة، بعد معرفة رغبة الشركة في عمل مهرجان وتكريم لبعض النجوم.

ورشة

علمت «الإمارات اليوم» أن الهيئة العامة للرياضة ستنظم، صباح الاثنين المقبل، بمقرها في دبي، ورشة عمل خاصة لمناقشة التعديلات الخاصة بمشاركة اللاعبين المقيمين.

أجانب

طلبت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، من لاعبي الفريق الأجانب الجدد عدم الحديث إلى وسائل الإعلام، والادعاء بأنهم لا يجيدون الحديث باللغة الإنجليزية، تجنباً للإدلاء بتصريحات لا تتماشى مع سياسة النادي.