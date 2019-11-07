منتخب الشباب يواجه قيرغيزستان في تصفيات كأس آسيا

المصدر: طهران – الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني للشباب، الجمعة، مباراته الثانية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً المقامة حالياً في طهران حين يواجه نظيره منتخب قيرغيزستان الساعة الثالثة والربع عصراً بتوقيت الإمارات لحساب المجموعة الرابعة.

وأنهى أبيض الشباب تحضيراته لمواجهة الغد، بأداء حصة تدريبية بقيادة المدرب فيردو ميلين وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين ، وكانت عبارة عن فك عضلات بالنسبة للعناصر التي شاركت بشكل أساسي في المباراة الأولى أمام نيبال وتقسيمة خفيفة بين باقي العناصر .

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى على نيبال 4-0 وبفارق الأهداف عن منتخب إيران الذي فاز على قيرغيزستان بثلاثية نظيفة.