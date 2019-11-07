"يد الشارقة" تدك مرمى البطل الكوري في "آسيا"

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تغلب فريق الشارقة على نظيره إس كي هاوكس الكوري الجنوبي 29-22 في افتتاح البطولة الآسيوية الـ 22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المقامة حالياً في مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.

وحصد الشارقة أول نقطتين له في المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً الكويت الكويتي، وزاغروس، والعربي.

ووفقا لجدول المباريات يحصل الشارقة على يومين راحة الجمعة والسبت، ثم يلاقي زاغروس، في ثاني لقاءاته في المجموعة، الأحد المقبل، وينتقل بعدها للقاء الكويت الكويتي، الاثنين، قبل أن يختتم الدور التمهيدي أمام العربي في 13 نوفمبر الجاري.

يذكر أنه يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور قبل النهائي، وباقي الفرق تلعب في دور الترضية لتحديد المراكز من الخامس إلى 11.