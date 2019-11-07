خط الهجوم يؤرّق أروابارينا أمام الظفرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض شباب الأهلي مواجهة صعبة، عندما يحل في السادسة من مساء اليوم ضيفاً على الظفرة، في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، على استاد حمدان بن زايد في الظفرة، إذ سيكون مردود لاعبي خط هجوم «فرسان دبي» أكبر ما يؤرق مدرب الفريق، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

ويستمر غياب البرازيلي ليوناردو دي سوزا، بداعي الإيقاف بعد طرده في مباراة شباب الأهلي والنصر، بينما يعد تراجع مردود خط الهجوم من أبرز سلبيات شباب الأهلي في الموسم الحالي، رغم البداية القوية من اللاعب الشاب محمد جمعة بيليه، الذي تألق في الجولتين الأولى والثانية، والأمر نفسه في الجولات الثلاث الأولى في كأس الخليج العربي، بإحرازه ستة أهداف في خمس مباريات، قبل أن يتراجع مستواه.

في المقابل، لم يحرز المهاجم الدولي أحمد خليل أي أهداف حتى الآن في دوري الخليج العربي، أما الجناح الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا فلم ينسجم مع الفريق، ويعاني الإصابة، بينما يعد المولدوفي لوفانور هنريكي الأكثر نشاطاً بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب، ولكن أبرز سلبياته إهداره الفرص السهلة.

ويسعى شباب الأهلي إلى الاستفادة من المباريات القوية التي ستشهدها الجولة السابعة، وأبرزها القمة التي تجمع الجزيرة مع الشارقة، إذ يأمل أن يحقق الفوز على الظفرة، على أن يتعثر «الملك»، ويستعيد شباب الأهلي صدارة لائحة الترتيب، إذ في رصيده 13 نقطة، متساوياً مع العين بالرصيد نفسه، بينما يتصدر الشارقة المسابقة برصيد 16 نقطة.

من جهته، يسعى الظفرة إلى إيقاف النتائج السلبية التي حققها في الجولتين الخامسة والسادسة بالخسارة أمام الوصل والوحدة بالنتيجة ذاتها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما أسهم في تراجع الفريق إلى المركز التاسع برصيد سبع نقاط.

وسيخوض الظفرة مباراته أمام شباب الأهلي بمعنويات مرتفعة، بعدما شهدت قائمة الفريق التي اختارها المدرب الصربي فوك رازوفيتش، عودة البرتغالي جواو بيدرو، وإبراهيم سعيد، وعبدالرحمن يوسف، إذ يراهن رازوفيتش على تألق بديرو في خط الهجوم، إلى جانب مواطنه دييغو غارديل.

ويأمل صاحب الأرض أن يكرر تفوقه على شباب الأهلي، بعدما فاز الظفرة في دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي بهدفين دون رد، بينما يسعى شباب الأهلي إلى أن يكرر ما حققه في الموسم الماضي على الملعب الذي يستضيف مباراة اليوم، عندما فاز بخمسة أهداف دون رد.

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