منتخب الشباب يفوز على نيبال برباعية في تصفيات آسيا

المصدر: الإمارات اليوم –دبي

استهل منتخب الشباب لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة بالفوز على نظيره منتخب نيبال بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب باس في العاصمة الإيرانية طهران في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، وحصد المنتخب بذلك أول ثلاث نقاط في هذه التصفيات التي تستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، إذ تضم مجموعة المنتخب الى جانب نيبال كلا من إيران وقيرغيزستان.

سجل أهداف المنتخب كلا من محمد عبد الرحمن المازمي" 27" وعيسى خلفان الحراصي" 37" وخليفة يوسف" 71" وعبد الله حمد المنهالي" 81".

ويخوض المنتخب مباراته الثانية في هذه التصفيات يوم بعد غد الجمعة أمام قيرغيزستان ،فيما يختتم مشواره في التصفيات بلقاء منتخب إيران الاحد المقبل.