أروابارينا: لن نهدر طاقتنا في التفكير بنتائج الآخرين

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن فريقه لا يركز على نتائج الأندية الأخرى، موضحاً أن التفكير في المباريات الأخرى في دوري الخليج العربي، يعد إهداراً للطاقة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، مشدداً على أن الأهم التركيز في المباريات التي يخوضها الفريق.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي إن: شباب الأهلي استعد جيداً لمواجهة فريق صعب، يجب أن نلعب أمامه بحذر، خصوصاً أن الظفرة يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، وتركيزنا فقط على استعدادات فريقنا، حيث عملنا على علاج السلبيات التي حدثت في مباراة عجمان الماضية، ونتمنى أن نقدم لقاء جيدا على ملعب صعب لجميع المنافسين.

وعن إقامة مباريات قوية في الجولة السابعة، أبرزها الجزيرة مع الشارقة، وبني ياس مع العين، وهل من الممكن أن يستفيد شباب الأهلي من نتائجها، قال: لا نرغب في التركيز في المباريات الأخرى، ويجب أن يكون تركيزنا بالكامل على تحقيق الفوز أمام الظفرة، ويجب ألا نهدر طاقاتنا في التفكير بنتائج الأندية الأخرى.

وأضاف: إذا ركزنا على نتائج المنافسين، ولم نهتم بمستوانا ونتائجنا، فسنهدر طاقة كبيرة في المكان الخاطئ، وفي الوقت الحالي، الأهم أن نجهّز اللاعبين بأفضل طريقة، وأتمنى أن نقدم مباراة قوية، وأن نحقق الفوز. وتابع: إذا خدمتنا النتائج، فهذا شيء إيجابي بالتأكيد، لكن في عالم كرة القدم، يجب الاعتماد على أنفسنا من الجوانب كافة، ولا ننتظر النتائج الأخرى.

وعن فوز الظفرة على شباب الأهلي في كأس الخليج العربي، قال: دوماً مباراتنا أمام الظفرة تكون قوية، في الموسم الماضي لعبنا أكثر من مباراة أمامه، أبرزها في نهائي كأس رئيس الدولة، وبعيداً عن النتائج، تكون المباراة صعبة، والحظوظ متساوية بين الفريقين. وعن عرض نادي راسينغ الأرجنتيني للتعاقد معه، قال: هذا الأمر يعد طبيعياً، أحترم هذا الكلام، ولكن لا أرغب في الحديث عن العروض، أنا تركيزي مع شباب الأهلي، وبالتحديد في مباراة الظفرة في الوقت الحالي.

• قال إن الحظوظ متساوية بين شباب الأهلي والظفرة في مباراة الجولة الـ7 غداً.