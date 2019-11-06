«الانضباط» توقف خالد سبيل وتعاقب العين

المصدر: منصور السندي - دبي

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، لاعب نادي الوصل خالد سبيل، بالإيقاف مباراة واحدة، وتغريمه 50 ألف درهم، لقيامه بالاعتداء دون كرة على لاعب من فريق حتا في مباراة الفريقين الأخيرة، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

وغرمت اللجنة كذلك نادي العين 10 آلاف درهم، لقيام عدد من جمهوره برمي أحذية في ملعب مباراة قمة الجولة السادسة بدوري الخليج العربي أمام الجزيرة، بجانب الهتاف ضد حكم اللقاء، وتوجيه عبارات غير لائقة له.

وأوقفت اللجنة أيضاً لاعب فريق الجزيرة سعيد عمر أربع مباريات، وتغريمه 2000 درهم، لاعتدائه على لاعب من فريق شباب الأهلي خلال مباراة الفريقين في دوري تحت 14 سنة.