عودة يوسف جابر إلى صفوف المنتخب بعد غياب 8 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الهولندي فان بيرت مارفيك، اختيار 24 لاعباً في القائمة الجديدة استعداداً لمواجهة فيتنام 14 الجاري، ضمن الجولة الرابعة لحساب المجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ ضمت قائمة اللاعبين، كلاً من: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، عبدالله رمضان، زايد العامري (الجزيرة) حمدان الكمالي، محمد برغش (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، بندر الأحبابي (العين) عادل الحوسني، الحسن صالح (الشارقة) وليد عباس، يوسف جابر، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي) جاسم يعقوب، طارق أحمد، حبيب الفردان (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل).

وخلت القائمة من مهاجم المنتخب علي مبخوت لحصوله على إنذارين وبات خارج حسابات مارفيك في مباراة فيتنام، وكذلك أحمد برمان وخليل إبراهيم بسبب الإصابة، فيما شهدت القائمة عودة لاعب شباب الأهلي يوسف جابر بعد غياب عن صفوف الأبيض دام ثماني سنوات، ولاعب الجزيرة خلفان مبارك ولاعب النصر حبيب الفردان، عقب تألقهما في الدوري أخيراً.

ومن المقرر أن يتجمع المنتخب بعد غدٍ في دبي بعد نهاية الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، استعداداً للسفر إلى العاصمة التايلاندية بانكوك فجر السبت المقبل لإقامة معسكر خارجي لمدة أربعة أيام قبل التوجه إلى هانوي لخوض مباراة فيتنام.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة فان مارفيك حرص على حضور مباريات دوري الخليج العربي لمتابعة مستوى اللاعبين المنضمين للقائمة والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لبعض الأندية والالتقاء مع الأجهزة الفنية للتنسيق أكثر حول برامج اللاعبين الدوليين، فيما أنهى الجهاز الإداري ممثلاً في الدكتور حسن سهيل مشرف المنتخب وإسماعيل راشد مدير المنتخب كل الأمور الإدارية واللوجستية في بانكوك وهانوي، خصوصاً ملاعب التدريب ومقر الإقامة والمواصلات.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين على ماليزيا بهدفين لهدف في كوالالمبور وعلى إندونيسيا بخماسية نظيفة بدبي، قبل أن يخسر مواجهته أمام تايلاند في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

• انضمام خلفان مبارك وحبيب الفردان، عقب تألقهما أخيراً.

• القائمة شهدت غياب أحمد برمان وخليل إبراهيم بسبب الإصابة.

• المنتخب يتجمع الجمعة في دبي استعداداً للسفر إلى بانكوك.