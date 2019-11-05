ماذا نصح خورخي دا سيلفا لاعبيه للفوز على النصر

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، أنه تحدث إلى لاعبي الفريق الأول للنمور بعدد من النصائح المهمة، خلال الأيام التي تلت الفوز على بني ياس، والمباراة القادمة التي سيواجه فيها النصر الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، كاشفاً في المؤتمر الصحافي، الذي انعقد مساء اليوم، أن على لاعبيه

إيقاف جميع إمدادات مهاجمي النصر، خصوصاً الكرات التي تصل إلى هداف الفريق الإسباني نيغريدو، مبيناً أنه من المهم أن يتعلم اللاعبون من درس المباراة الماضية أمام بني ياس، عندما هبط مستوى اللاعبين في الشوط الثاني، بسبب التراخي الذي مهد له الاطمئنان على النتيجة، وكاد أن يكلف الفريق الخسارة أو التعادل في آخر ثواني المباراة، التي انتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف واحد، كما أضاف خورخي دا سيلفا أنه نصح لاعبيه بضرورة تفادي الأخطاء، التي وقع بها اللاعبون في آخر مباراتين، وختم بأن عليهم أن يتمتعوا بالتركيز والأداء القوي، لتحقيق النتيجة الإيجابية