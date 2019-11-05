لجنة الانضباط تعاقب العين بسبب جمهوره

المصدر: منصور السندي-دبي

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها مساء اليوم في مقر الاتحاد في دبي، لاعب نادي الوصل خالد سبيل بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم، لقيامه بالاعتداء دون كرة على لاعب من فريق حتا في مباراة الفريقين الأخيرة ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، كما غرمت اللجنة نادي العين 10 الاف درهم لقيام عدد من جمهوره برمي أحذية في ملعب المباراة والهتاف ضد حكم المباراة، وتوجيه عبارات غير لائقة تجاه الحكم أثناء مباراة العين مع الجزيرة في الدوري.

وأوقفت اللجنة أيضا لاعب فريق الجزيرة سعيد عمر أربع مباريات وتغريمه 2000 درهم لاعتدائه على لاعب من فريق شباب الاهلي خلال مباراة الفريقين في دوري تحت 14 سنة.