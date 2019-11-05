المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

كارليتوس

نشر لاعب الوحدة، الإسباني كارليتوس لوبيز، أمس، على حسابه في «إنستغرام» صورة له أثناء ذهابه إلى أحد الشواطئ في دبي، مبدياً سعادته بالحصول على راحة من التدريبات، معلقاً على الصورة قائلاً: «استراحة محارب».

مزيان

بدأ لاعب العين، الجزائري عبدالرحمن مزيان، الركض حول الملعب تنفيذاً للبرنامج الخاص للعودة للتدريبات الجماعية، بعد أن أجرى أخيراً عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة، وتحوم الشكوك حول مشاركته في لقاء الخميس أمام بني ياس.

زيارة

زار لاعبو الفريق الرديف لكرة القدم بنادي الظفرة مدربهم عيسى الحمادي في المستشفى، للاطمئنان عليه بعد الوعكة الصحية الخفيفة التي ألمت به خلال إشرافه على لقاء الفريق في مواجهة الوحدة ضمن دوري تحت 21 سنة.