العبدولي: أمجاد الماضي لن تعيد دبا الفجيرة إلى «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

رفض عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مدير الفريق الأول جمعة العبدولي، اعتبار فريقه من أقوى المرشحين لخطف إحدى بطاقتي الصعود إلى الأضواء.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: إن فريقه الذي أمضى أربع مواسم في المحترفين، «لن يراهن على تاريخه الجميل، بل يتطلع لإثبات نفسه بالإصرار وتحمل اللاعبين المسؤولية، وتقديم أفضل أداء في المباريات الرسمية، لتكون طريقاً له للصعود».

وأضاف أن «تشكيلة الفريق الأساسية التي نخوض بها مباريات الموسم الحالي تفتقد الكثير من عناصر القوة واللاعبين المؤثرين الذين شكلوا النسبة الكبرى للقوة الفنية للنواخذة في الموسم الماضي، حيث افتقدنا لاعبين مهمين مثل البرازيلي ديغو، والأردني ياسين البخيت والمغربي إدريس فتوحي وبعض اللاعبين المواطنين، وهذا الأمر يدركه الجهازان الفني والإداري، لذلك فإن فريقنا سينافس على الصعود بفضل إمكاناته الفنية الحالية وليس أمجاد سنوات اللعب في الاحتراف».

ووصف العبدولي دوري الدرجة الأولى الذي سينطلق في الثامن من الشهر الحالي، وتنتظر النواخذة مواجهة قوية أمام الذيد بأنه سيكون أصعب من الموسم الماضي، رغم أن الفريق كان يلعب مع المحترفين. وأوضح أن «دوري الأولى يختلف عن المحترفين بنسبة 100%»، وأكد أن «أسرة النادي برئاسة أحمد سعيد الظنحاني اجتهدت من أجل إعادة بناء الفريق بالشكل الذي يضعه في المنافسة الحقيقية من خلال التعاقدات مع أفضل اللاعبين، والحفاظ على الاستقرار الفني في ما يتعلق بنخبة لاعبي الفريق من الموسم الماضي، والهدف هو الصعود مجدداً، لكنه لا يوجد شيء مضمون».

وأكمل: «كشفت منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة أن مستويات الفرق متقاربة فنياً وتطلعاتها للصعود كبيرة».