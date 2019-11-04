محمد شاهين مديرا فنيا لحكام مونديال الاجسام

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

اختار الاتحاد الدولي لبناء الاجسام الحكم الدولي الاماراتي محمد شاهين الحوسني مديرا فنيا للجنة الحكام ممثلا للجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لبناء الاجسام و سبعة حكام اخرين هم كل من الحكام الدوليين محمد سالم عيسى، وعبدالله جمال، ومحمود الحمادي جاسم اشكناني ، سليمان الزعابي ، وليد عبدالكريم ، عادل الحوسني ضمن نخبة الحكام الذين سيقومون بتحكيم منافسات بطولة العالم لبناء الاجسام والتي تقام منافساتها خلال الفترة من (5-10) نوفمبر الحالي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

بدوره كشف المدير الفني للجنة الحكام محمد شاهين الحوسني عن ان الامارات ستحصل على مقعدين اثناء تحكيم المنافسات احداها ثابت للمدير الفني بينما سيتناوب باقي الحكام على المقعد الثاني، مؤكدا جاهزية ابناء الامارات على الظهور بشكل مميز.