ملعب «شاطئية القارات» جاهز.. وعرض خاص من «كريم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام التاسع على التوالي، وتنطلق منافساتها غداً على شاطئ «كايت بيتش»، بمشاركة ثمانية منتخبات، عن انتهاء التحضيرات الخاصة بانطلاقة الحدث الذي يستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان لها، أمس، إنه «تم اكتمال تشييد استاد البطولة الذي سيستضيف 20 مباراة في البطولة على مدار خمسة أيام، وسيتسع لنحو 2500 مشجع، إضافة إلى غرف تبديل الملابس، وغرف الحكام ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وملاعب تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة».

وأضاف البيان أن: «الدخول للجمهور سيكون بالمجان طوال أيام البطولة، لمتابعة المنافسات القوية، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية التي تقام في قرية البطولة، وتتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية التي تنتظر الجمهور، من بينها ألعاب الأطفال، وعربات الطعام (فود تراكس)، وغيرها الكثير من الفعاليات الترفيهية».

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن تقديم خدمة كريم للمواصلات الخاصة خفضاً بنسبة 30% لجمهور البطولة في رحلتهم من وإلى موقع البطولة.

من جهة أخرى، أكد مدرب منتخب روسيا الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات، ميخائيل ليخاشيف، أن منتخب بلاده عازم على استعادة الكأس والفوز باللقب الرابع، ليتفوق على منتخبي البرازيل وإيران، ويصبح المنتخب الأكثر تتويجاً بهذه البطولة العالمية.

وقال في تصريحات صحافية عقب وصول منتخب روسيا إلى دبي: «كل ما يفكر فيه لاعبو المنتخب الروسي الآن هو الفوز باللقب الرابع في دبي، وهو الفوز الذي نعتبره شرفاً مرموقاً سيضاف إلى رصيد إنجازاتنا، بعد الفوز ببطولتي كأس العالم وكأس أوروبا».

وأضاف: «تعد بطولة كأس القارات في دبي واحدة من البطولات المفضلة لدينا، بما تتضمنه من كل الجوانب، سواء الموقع المثالي في دبي التي تعد من أجمل المدن في العالم، والأجواء الرائعة فيها، إضافة إلى المنافسين الأقوياء الذين نواجههم كل عام».

ويلعب منتخب روسيا في المجموعة الثانية التي تضم إيران (حامل اللقب)، والمكسيك، ومصر.

وتقام في الساعة الخامسة مساء اليوم مباراة ودية بين فريقي اللجنة المنظمة والإعلاميين.

المنافسات تنطلق غداً على شاطئ «كايت بيتش».

مدرب روسيا: دبي من أجمل المدن في العالم.