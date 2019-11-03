الكسار: خورفكان قدم أفضل مبارياته أمام النصر.. والخسارة غير مستحقة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مدير الفريق الأول لفريق خورفكان، الحكم الدولي السابق فهد الكسار، أن فريقه لا يستحق الخسارة التي مني بها أمام النصر بهدف وحيد سجله اللاعب الإسباني نيغريدو، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، مشدداً على أن فريقه أضاع فوزاً كان بمتناول الأيدي، أو تعادلاً على أقل تقدير، معبراً عن ثقته بأن يستعيد «النسور» نغمة الانتصارات التي صام عنها منذ تدشين الموسم الحالي.

وقال الكسار لـ«الإمارات اليوم»: «خورفكان قدم أفضل مبارياته لحد الآن في دوري الخليج العربي، والسر في ذلك يعود إلى القراءة الصحيحة للمدرب الصربي غوران، وللمسؤولية التي يتمتع بها اللاعبون، وكانت حاضرة في مباراة النصر، وعلى الرغم من الخسارة إلا أن الانضباط التكتيكي والأداء خطوة على الطريق الصحيح، والفريق سيستعيد نتائج الفوز وسينجح بمشواره في دوري الخليج العربي».

وتابع الكسار: «النصر فاز بضربة جزاء، ولولاها لما تمكن من نيل النقاط، وهي الفرصة الوحيدة التي نالها، إضافة إلى محاولة أخرى نجح الحارس محمد يوسف في التصدي لها، بينما أضاع لاعبو خورفكان فرصاً عديدة، تمنيت لو أنها ترجمت إلى أهداف كانت ستقود للفوز الأول». وأوضح: «المدرب غوران تمكن من قراءة إمكانات اللاعبين بشكل جيد، على الرغم من أنه لم يمض عليه سوى أيام منذ تسلم تدريب الفريق خلفاً للبرازيلي المقال كاميلي، ونجح الفريق بتوجيهات المدرب في إغلاق جميع المساحات أمام مفاتيح اللعب لدى العميد، ما يعطي انطباعاً بأن استمرار الفريق في هذا الأداء وتطويره سيسهم في عودة الفريق لتحقيق الانتصارات المطلوبة، ونحن متفائلون، انطلاقاً من مواصلة العمل التصاعدي».

وقال فهد الكسار: «التشكيلة التي لعب بها الفريق أمام النصر اختلفت كثيراً عن التشكيلة التي ظهرت في المباريات السابقة، وعلى الرغم من ذلك تمكن اللاعبون من الانسجام وتقديم أداء جيد رغم الهزيمة».