المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ويلتون

لبّى لاعب الوصل، البرازيلي ويلتون سواريز، دعوة زميله السابق في الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو، لحضور حفل عيد ميلاد إنريكو، ابن لاعب «الملك»، إذ إنه رغم رحيل سواريز إلى «الإمبراطور»، إلا أن علاقته مستمرة مع كورنادو.

إداري

أوضح مراقب مباراة العين والجزيرة عدم وجود لائحة تمنع الإداريين من استخدام المدرجات المجاورة لمنصة الصحافيين، وذلك بعد أن اشتكى الصحافيون عدم قدرتهم على العمل، بسبب حالة الارتباك في كل مرة يوجه فيها الإداري لاعبي فريقه.

كايو

يترقّب لاعب فريق العين، البرازيلي كايو كانيدو، قدوم مولده الأول منتصف الشهر الجاري، وقال اللاعب لـ«الإمارات اليوم» إنه يأمل ألا يتعارض موعد استقبال طفله مع أي استحقاق مهم حتى يحصل على فرصة البقاء قريباً من زوجته.