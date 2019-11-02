المصدر: الامارات اليوم - دبي

مباراة

علمت «الإمارات اليوم» أن فريق الأهلي المصري استقر على خوض مباراة ودية الاثنين المقبل أمام فريق العروبة، خلال معسكره الإعدادي الذي يقيمه في دبي، عقب تعذر ملاقاة فريق من دوري الخليج العربي.

قميص

لبّى لاعب الوصل، خميس إسماعيل، طلب مشجع وصلاوي بالحصول على قميصه، عقب مباراة «الإمبراطور» أمام حتا في الدوري، إذ غادر إسماعيل الملعب قبل أن يشاهد المشجع ويتذكر أنه نسي القميص في غرفة الملابس، ليعود مجدداً إلى الغرفة ويمنح المشجع القميص.

عروض

طالب وكيل أعمال لاعب أجنبي بأحد أندية المقدمة في دوري الخليج العربي، الجمهور بترك اللاعب يركز مع فريقه الحالي، كونه مرتبطاً بعقد رسمي مع ناديه، وذلك بعد انتشار الشائعات الخاصة بالعروض المقدمة للاعب من أندية أخرى.