كرونوسلاف يحقق «النصر» الثالث

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق النصر انتصاره الثالث على التوالي، بقيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف، على حساب مضيفه خورفكان بهدف دون مقابل، أمس، على استاد نادي اتحاد كلباء، ليرفع «العميد» رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس في أفضل مركز يحتله في الموسم الحالي، بينما واصل خورفكان احتلاله المركز الأخير برصيد نقطتين.

وكاد ثلاثي النصر سابقاً وخورفكان حالياً: الحارس محمد يوسف وأحمد إبراهيم الياسي وفهد حديد أن يحرموا فريقهم السابق نقاط المباراة بعد أن قدموا مباراة مميزة حدوا من خلالها من نشاط الإسباني نيغريدو والهولندي براندلي وجاسم يعقوب، ولم يكن بإمكان النصر الوصول بسهولة لمرمى خورفكان، لولا ترجمته ضربة جزاء سجل منها نيغريدو هدف الفوز الوحيد في الدقيقة (74) بعد إعثار تعرض له الهولندي براندلي.

في المقابل، لم يستحق خورفكان الخسارة بعد أن سيطر على مجريات الشوط الأول من المباراة، وكان قريباً من تسجيل الأهداف لولا أن حارس العميد أحمد شامبيه تدخل في أكثر من محاولة هجومية.

وفي التفاصيل، سدد لاعب خورفكان فهد حديد كرة قوية أمسك بها حارس المرمى أحمد شامبيه (27)، بينما أبعد أحمد إبراهيم الياسي الكرة داخل الست ياردات قبل أن يستولي عليها نيغريدو الذي كان مواجهاً للمرمى (31)، وأبعد شامبيه أخطر هجمة لخورفكان بعد تسديدة من ضربة حرة مباشرة للبرازيلي بيسمارك (34)، بعدها بقليل أبعد شامبيه كرة أخرى سددها البرلزيلي رافائيل جوميريس (38)، وأبعد محمود خميس الكرة من أمام الأوزبكي تيمور خوجا داخل الست ياردات (49)، ومن أول محاولة أفلت نيغريدو (53) سدد كرة مرت إلى جنب القائم.

وأبعد حارس خورفكان محمد يوسف كرة رأسية خطرة سددها جاسم يعقوب (54)، وتدخل الحارس وتصدى لأخطر هجمات المباراة بعد تسديدة محمود خميس من ضربة حرة مباشرة (56)، إلا أن القادم من الخلف سعيد سويدان سدد الكرة المرتدة من الحارس إلى الخارج.

وأشرك مدرب النصر الكرواتي كرونوسلاف اللاعبين حبيب الفردان وخالد جلال، ما أسهم في صناعة فرص هجومية أفضل للنصر.

ونجح لاعبو خورفكان في إغلاق المساحات أمام الهولندي براندلي كواس قبل أن يتعرض للإعثار داخل منطقة الجزاء من قبل اللاعب عادل سبيل، وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم سلطان ضربة جزاء نفذها الإسباني نيغريدو مسجلاً الهدف الأول (74)، وكادت الكرة التي لعبها براندلي من ضربة ركنية أن تهز شباك خورفكان بنيران صديقة من قبل مدافع النسور العاجي كوامي اوتوري قبل أن تبعد إلى خارج الجزاء.

العميد يرفع رصيده

إلى 10 نقاط

في المركز الخامس.