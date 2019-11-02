الفجيرة تشهد انطلاق دولية غرب آسيا للتنس

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تنطلق صباح اليوم في الفجيرة منافسات الدور التمهيدي لبطولة غرب آسيا للتنس، للفئة العمرية تحت 18 سنة، وينظمها اتحاد الإمارات بالتعاون مع الاتحاد الدولي، ونادي الفجيرة للتنس، وبمشاركة 102 لاعب ولاعبة. وتنطلق المنافسات الرسمية بعد غدٍ بمشاركة 132 من كلا الجنسين.

وقال الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي لـ«الإمارات اليوم»: «تشارك الإمارات باللاعبين عبدالله المرزوقي، وأحمد الجناحي، إضافة الى اللاعبة شيخة الجناحي». وأكد أن اتحاد اللعبة حريص على ان تظهر هذه البطولة بشكل مميز من الناحيتين الفنية والتنظيمية وبما يتناسب ومكانة الإمارات خلال استضافة البطولات الدولية، مشيراً إلى أن لجان الاتحاد أكملت استعداداتها لأن يظهر الحدث بشكل مميز.

وتشهد بطولة غرب آسيا التي تُقام في الفجيرة للسنة الخامسة على التوالي مشاركة اللاعب الياباني جيني نويي والمصنف 596 على مستوى العالم، والمصنف الثاني على البطولة السوري تيم العزيمة.