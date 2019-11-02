الرمادي: عجمان لن يفوز بالدوري.. وواثق بتجاوز أزمة النتائج

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، إنه يضع كامل ثقته في لاعبيه لتجاوز سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الجولات الماضية بدوري الخليج العربي، آخرها الخسارة من شباب الأهلي 1/‏‏3 في الجولة السادسة، وقبلها هزيمتان من الظفرة والوحدة.

وأضاف الرمادي في تصريحات صحافية: «سبق وتعرضنا لهذا الموقف في الموسم الماضي، حينما خسرنا أربع مباريات على التوالي بعد الفوز في المباراة الافتتاحية على النصر، واستطاع عجمان أن يتقدم بصورة أشاد بها الجميع».

وأضاف: «نحن نعرف جيداً أن الفريق سيتعرض للخسارة في بعض المباريات، إذ من المستحيل أن نفوز في كل مواجهاتنا، لأننا لو فعلنا ذلك سنفوز باللقب، ونحن لن نفوز بالدوري، لأن هذا من الصعب، بل يصل إلى المستحيل أن يتحقق، فنحن لنا أهدافنا المُعلنة منذ بداية الموسم، وهي البقاء في المحترفين، وهذه المرحلة من المسابقة تُمثل لنا مرحلة تجميع نقاط».

وقال أيضاً: «تعرضنا لظروف بالغة الصعوبة قبل مباراة شباب الأهلي بغياب ثلاثة لاعبين من أعمدة الفريق لظروف الإصابات، ورغم ذلك أدينا بصورة جيدة، وكنا في الكثير من الأوقات نداً قوياً للفريق المضيف، وكان من الممكن أن نعود للتعادل بعدما تقدم علينا شباب الأهلي بهدفين في الشوط الأول، لو أنصفتنا تقنية الفيديو».

وافتقد البرتقالي خدمات الثلاثي محمد سبيل ووليم أووسو «هداف الفريق»، إضافة إلى حامد دومبيا، الذي سيغيب حتى نهاية الموسم. وأوضح الرمادي: «شاهدت من موقعي على مقاعد البدلاء أن الكرة لمست يد أحد مدافعي شباب الأهلي داخل الصندوق، والنتيجة وقتها كانت خسارتنا بفارق هدف، ولو ذهب الحكم إلى (الفار)، لكان من الممكن أن يحتسب اللعبة لصالحنا، لكن على العموم خسرنا المباراة، ويجب أن نُفكر في ما هو قادم ونطوي هذه الصفحة، لأن المهمة أصبحت تتطلب تركيزاً وجهداً عاليين للعودة إلى سكة الانتصارات».

ورفض الرمادي الكشف عن خططه لدعم البرتقالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قائلاً: «مازال الوقت مبكراً للحديث عن مثل هذه القرارات، فنحن بالتأكيد سندعم صفوف الفريق، خصوصاً بعد تأكد غياب دومبيا، لكن حالياً تركيزنا منصب على الفترة الحالية، وكيفية تحسين نتائج الفريق».

من جانبه، قال مدرب شباب الأهلي، رودولفو أروابارينا، في المؤتمر الصحافي، إن فريقه كان محظوظاً بأنه لم تُلغ له أهداف في مباراة عجمان، كما حدث في مباراة النصر السابقة. ومنحت تقنية الفيديو شباب الأهلي هدفاً صحيحاً ألغاه الحكم في بداية الأمر بناء على إشارة من حامل الراية، قبل أن يؤكد «الفار» بعد ذلك مشروعية الهدف الأول الذي سجله لوفانور.

وأضاف أروابارينا: بالتأكيد قدمنا أداءً جيداً ضد عجمان، لكن في الوقت ذاته لا أستطيع أن أخفي أن هناك أخطاءً قد حدثت من جانب اللاعبين سنعمل على تصحيحها قبل المواجهة المقبلة لنا ضد الظفرة، لكن بشكل عام أدينا مباراة جيدة في جميع الخطوط، وفي الأخير هذا الفوز الذي حققناه كان مهماً لنا لمواصلة مسيرتنا بنجاح نحو المنافسة».

أروابارينا يدافع عن ليوناردو

دافع مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، عن البرازيلي ليوناردو، مؤكداً أن اللاعب لا يستحق العقوبة الكبيرة التي صدرت أخيراً في حقه.

وعاقبت لجنة الانضباط ليوناردو بالإيقاف أربع مباريات وتغريمه 200 ألف درهم، لاعتدائه بالضرب دون كرة على لاعب النصر محمد عايض في مباراة الجولة الخامسة.

وقال أروابارينا: «هناك عنف صدر من جانب ليوناردو، لكنه لم يتعمد ذلك، كنت أرى أن اللاعب يستحق الورقة التي تعرض لها، لكن لا يستحق معاقبته بأكثر من ذلك».

- عجمان تلقى 3 هزائم على التوالي في آخر جولات الدوري ليظل بـ 7 نقاط.