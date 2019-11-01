شباب الأهلي يحتفل بالفوز الـ13 أمام عجمان

المصدر: سيد مصطفى - دبي

عاد شباب الأهلي مجدداً إلى سكة الانتصارات، وتمكن من الفوز على عجمان 3/‏1، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس، على استاد راشد، في افتتاح المرحلة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وجاءت اهداف الفرسان عن طريق لوفانور «23»، وإسماعيل الحمادي «41»، ويوسف جابر «74»، بينما سجل هدف البرتقالي الوحيد أبوبكر تراولي «52».

وعزز شباب الأهلي بهذا الانتصار من تفوقه التاريخي على البرتقالي، محققاً الفوز رقم 13 من أصل 17 مواجهة جمعتهما في عصر الاحتراف، في حين تعادلا ثلاث مرات، وفاز البرتقالي في مرة واحدة فقط.

ونجح المدرب الأرجنتيني أروابارينا في كسر عُقدة نظيره المصري أيمن الرمادي، الذي لم يعرف طعم الخسارة في آخر ثلاث مواجهات جمعته مع شباب الأهلي على استاد راشد، اذ سبق وأن تعادل المدربان معاً في الموسم الماضي على هذا الملعب 2/‏2.

وشهدت المباراة تألقاً لافتاً للثنائي إسماعيل الحمادي وأحمد خليل، اللذين شاركا للمرة الأولى في التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر هذا الموسم، فسجل الحمادي هدفاً، و«صال أحمد خليل وجال» بصناعة الهدف الأول وتهديد مرمى حارس عجمان، علي الحوسني، في أكثر من مناسبة، ليمدا أيديهما إلى مدرب المنتخب الهولندي، مارفيك، قبل مواجهة فيتنام في تصفيات كأس العالم.

ورمت خسارة الفريقين في الجولة الماضية بظلالها على بداية المواجهة بين شباب الأهلي وعجمان، فحضرت الإثارة مبكراً عن طريق إسماعيل الحمادي، الذي تلقى تمريرة سحرية من أحمد خليل وهو على مقربة من المرمى، لكن الحارس علي الحوسني أبعدها ببراعة (4).

ورد بعدها فاندر فييرا بتسديدة لعبها مباشرة من عرضية أبوبكر تراولي، لكن من سوء حظه أن مرت الكرة بمحاذاة القائم الأيسر (5). وظلت محاولات الفريقين قائمة إلى أن نجح لوفانور في منح شباب الأهلي التقدم، بعد أن ألغت تقنية «الفار» قرار مساعد الحكم باحتساب اللعبة «تسلل» على أحمد خليل، الذي صنع الفرصة.

وتراجع شباب الأهلي بشكل غير مبرر، ما منح الفريق الضيف الفرصة ليضغط على مضيفه في نصف ملعبه، وكاد عصام فايز أن يأتي بالخبر السار من تسديدة علت العارضة بقليل (29).

لكن إسماعيل الحمادي توهج داخل صندوق عجمان، إذ استغل عرضية يوسف جابر وانقض عليها قبل وليد اليماحي وراشد مال الله، وأودع الكرة داخل الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية بهدفين في الشوط الأول.

واستمرت الإثارة في الحصة الثانية التي حضرت هذه المرة من جانب عجمان، الذي استطاع أن يُقلص الفارق عن طريق أبوبكر تراولي، بعد تمريرة مُحكمة من حسن عبدالرحمن، ضرب بها دفاع شباب الأهلي.

ولكن المدافع يوسف جابر نجح في تأمين النتيجة لمصلحة شباب الأهلي، وتمكن من إحراز الهدف الثالث من ضربة رأس بارعة، استقرت على يمين الحارس.

- المباراة شهدت تألقاً

لافتاً للثنائي إسماعيل

الحمادي وأحمد خليل

إلى جانب زميلهما

يوسف جابر.