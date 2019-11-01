الوصل يواصل الانتصارات ويتخطى عقبة حتا

المصدر: أحمد طارق - دبي

سجل البرازيلي ويلتون سواريز ثم زميله علي سالمين هدفين أسهما في استمرار الوصل في طريق الانتصارات، وبـ10 لاعبين أمام حتا بعد الفوز عليه 3-1، بعدما كاد يتسبب اللاعب المعار من «الفهود»، عبدالله كاظم، في إهدار فريقه السابق نقطتين، بإحرازه هدفاً لمصلحة حتا، أمس، على استاد الوصل، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، ليرفع «الفهود» رصيده إلى سبع نقاط، بينما توقف رصيد «الإعصار» عند خمس.

تفوق حتا في الشوط الأول من الجوانب كافة، بينما أحرز الوصل الهدف الأول، من كرة أخطأ لاعب «الإعصار»، وليد سراج، في إبعادها باتجاه مرمى فريقه لترتد من العارضة وأكملها البرازيلي غالفاو في المرمى (15).

في المقابل، تلقى الوصل ضربة موجعة في الشوط الثاني، بعدما طرد الحكم خالد سبيل، بسبب اعتدائه على لوبيز من دون كرة، وباتت المباراة في اتجاه مرمى «الفهود»، ليحرز عبدالله كاظم التعادل في الدقيقة (60)، لكن البرازيلي ويلتون سواريز أحرز الهدف الثاني من تمريرة ليما (64) ثم عزز علي سالمين الفوز في الدقيقة 80.