3 أندية محلية في نصف نهائي دولية بني ياس لكرة السلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حجزت أندية بني ياس والوحدة والشارقة والشانفيل اللبناني مقاعدها في الدور نصف النهائي لبطولة نادي بني ياس الدولية لكرة السلة، المقامة في استاد بني ياس في الشامخة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي. ولا يعد تأهل الأندية الأربعة بمثابة مفاجأة كونها أظهرت قوتها في الأدوار الأولية، وعبرت للمربع الذهبي، ما يؤكد أن المباريات في هذه المرحلة ستصبح أقوى كونها ستجمع بين الفرق القوية.

وكانت مباريات اليوم الرابع من البطولة افتتحت بمواجهة العين وفريق الشانفيل اللبناني، حيث لم يحمل اللقاء أي مفاجآت، نظراً لأن فريق الشانفيل يسير بخطى ثابتة نحو النهائي، فقد فاز في المباراة بكل سهولة 110-87.

وكان مدرب فريق العين استفاد من المباراة فنياً بإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الشبان للمشاركة بعد أن فقد الفريق فرصة التأهل.

وجمعت المواجهة الثانية فريق بني ياس (المستضيف) وفريق الجزيرة، واستطاع «السماوي» حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 67-53 ليحصل على بطاقة التأهل لنصف النهائي، نظراً لفوزه في مباراتين من أصل ثلاث، وفي لقاء الختام الذي جمع الوحدة بمنتخب الفلبين، حقق العنابي فوزاً كبيراً بنتيجة 114-69، ليترشح رفقة بني ياس والشانفيل والشارقة.