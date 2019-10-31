«عيناوي DNA».. مبادرة جديدة لدعم الزعيم في مباراة الجزيرة

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلن نادي العين عن إطلاق اسم «عيناوي DNA» على المدرج الواقع خلف المرمى، الواقع على يسار المنصة الرئيسة لاستاد هزاع بن زايد، ليحتضن الجماهير بالمجان في مباريات الفريق، شرط ارتداء القميص البنفسجي للحصول على تذكرة دخول مجانية.

وذكر مكتب شؤون الجماهير التابع لشركة نادي العين للاستثمار، أن المبادرة الجديدة تأتي تحفيزاً لجماهير العين الوفية، التي أطلقت «هاشتاغ» على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان «ليلة الرقم الصعب»، تصدر الأكثر تفاعلاً على موقع التواصل الاجتماع «تويتر»، أخيراً، وذلك قبل المواجهة التي تجمع «الزعيم» أمام الجزيرة، مساء غد، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

وسيتعين على المشجع العيناوي ارتداء القميص الرسمي للفريق والحضور المبكر لبوابة رقم (3) الواقعة خلف المرمى على يسار المقصورة، ولقاء مسؤولي مكتب شؤون الجماهير من أجل تسهيل مهمة دخوله إلى مقعده، وتعد الفكرة بمثابة نجاح يضاف لبقية المبادرات التي أطلقها مكتب شؤون الجماهير في الفترة السابقة، ومن بينها فتح الباب أمام الجماهير للتصويت على «تيفو» المباريات.

وأكد مدير مكتب شؤون الجماهير، أحمد الكعبي، أن كل مشجع سيرتدي قميص النادي البنفسجي سيمنح نفسه حق الحصول على تذكرة مجانية، تخول له حجز مقعده في مدرج «عيناوي DNA»، موضحاً: «مشهد المدرج عندما يحتشد بالجماهير التي ترتدي اللون البنفسجي يمنح المنافس شعوراً راسخاً بأن التحدي الحقيقي في ملعب العين غير، خصوصاً أن الواقع ظل يؤكد أنه على مر تاريخ هذا النادي العريق كان المدرج هو سبب الانتصارات وسر البطولات».

ودعا مدير مكتب شؤون الجماهير كل الجماهير العيناوية إلى الحضور المبكر للاستاد، من أجل حجز أماكنهم في الموقع المخصص لهم، مؤكداً أن الدور الذي ظل يقوم به الجمهور لا يقل أهمية عن عطاء اللاعبين في أرضية الملعب.

ويسعى العين إلى تحفيز الجمهور على ارتداء القميص الرسمي للنادي، والاستمرارية في المساندة القوية، وإظهار روح الحماس لكسب التحدي، من خلال التشجيع المتواصل بروح الفريق الواحد، وتعد مباراة الغد بمثابة مفترق طرق لـ«الزعيم»، كون أن الفوز بها سيدفعه للبقاء بين أندية الصدارة وإبعاد أحد الفرق المنافسة له على لقب الدوري في الموسم الحالي.