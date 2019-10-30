عمومية ألعاب القوى تُجمد "الكمالي"

المصدر: الامارات اليوم-دبي

جمدت الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى التي انعقدت مساء اليوم، عضوية رئيس مجلس الإدارة، المستشار أحمد الكمالي، لحين صدور قرار الاتحاد الدولي للعبة بشأنه بعد أن تم إيقافه مؤقتاً بسبب انتخابات عضوية المكتب التنفيذي التي انعقدت في شهر سبتمبر الماضي.



ووضعت الجمعية العمومية التي حضرها مندوبين عن 17 نادياً ثقتها في مجلس الإدارة الحالي لحين انتهاء مهمته رسمياً في صيف العام المقبل.

وصدق المجتمعون على عدم مشروعية القرارات التي اتخذتها اللجنة المؤقتة التي تولت إدارة اتحاد ألعاب القوى في أعقاب صدور قرار من اللجنة الاوليمبية بحل مجلس الإدارة وتعين لجنة مؤقتة بعد استقالة الرئيس ونائبه.