مدرب خورفكان: سنعمل على عدم تسلم نيغريدو للكرة في الجزاء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مدرب خورفكان الصربي غوران توزديفتش بأنه يتطلع ان يقود فريقه لنتيجة ايجابية جديدة في الموسم الحالي في المباراة التي ستجمع خورفكان مع النصر ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي بعد تعادله مع بني ياس في الجولة الماضية، مبينا ان فرقة " النسور" فريق كبير وانه يدرك امكاناته بشكل جيد مبينا انه سيعمل على الحد من خطورة لاعبه الاسباني نيغريدو، وقال غوران في المؤتمر الصحفي مساء اليوم، بانه راض للاداء ولنتيجة التعادل في المباراة الماضية مع بني ياس، وبالتالي فهو يتطلع للافضل في مباراة خورفكان امام النصر، وتابع: عملنا جهدا تدريبيا خلال الخمس الايام الماضية ونتطلع الى ان تشاهدوا تطورا ملحوظا باداء الفريق خلال المباراة، واضاف: نيغريدو لاعب بخبرة كبيرة سنحاول الحد من خطورته باسلوب معين، وسنشرح للاعبين كيفية ذلك والاهم هو الا تصل له الكرة داخل منطقة الجزاء.

واكمل ثقتي عالية باللاعبين بعد ان تطور أدائهم وسيظهرون بشكل افضل امام النصر، وعن التشكيلة التي سيلعب بها بين انه مايزال يتعرف على اللاعبين خصوصا وان الفريق لايعاني من اي غيابات.