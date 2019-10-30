الظاهري وصيفاً في بطولة العالم للكارتينغ «WSK»

المصدر: لوناتو - الإمارات اليوم

واصل بطل سباقات الكارتينغ، الإماراتي راشد الظاهري، انطلاقته القوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم المفتوحة WSK، حيث احتل المركز الثاني على حلبة ساوث غارديا، في مدينة لوناتو بإيطاليا، والتي أقيمت خلال الفترة من 24 إلى 27 الجاري. ودخل الظاهري في منافسة شرسة مع نحو 100 سائق من 51 دولة، في الفئة العمرية بين 8 و12 سنة (ميني).

وسعى الظاهري جاهداً لإضافة إنجاز آخر إلى حصيلة إنجازاته التي حققها في هذا الموسم، حيث تفوق في ثلاث جولات حقق فيها المركز الأول وثانياً في جولة واحدة أهلته لاحتلال المركز الثاني في النهاية. ومن المقرر أن تجري المرحلة التالية المفتوحة خلال الفترة من 7-10 نوفمبر المقبل. ومن الجدير بالذكر أن الظاهري كان قد انضم إلى فريق بارولين للكارتينغ بداية هذا الموسم، للمشاركة في المسابقات العالمية، بما فيها سلسلة WSK.