«القوى» ترفع رصيد الإمارات إلى 44 ميدالية في «خليجي المرأة»

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

رفع منتخبا ألعاب القوى للسيدات و«صاحبات الهمم» رصيد الإمارات إلى 44 ميداليّـة ملوّنة بنهاية اليوم الـ10 في الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون الخليجي. وجاءت إنجازات ألعاب القوى من خلال ميدالية ذهبية لفاطمة الحوسني في قذف القرص. في حين حصدت بطلات القوى لـ«صاحبات الهمم» ثماني ذهبيات وفضية وبرونزية. وجاءت الذهبيات من خلال مريم المطروشي، ومريم الزيودي، وسهام الرشيدي، ومهرة الكعبي مرتين، وسارة السناني، وثريا الزعابي، وذكرى الكعبي، إلى جانب فضية شما سلطان، وبرونزية عائشة الخالدي.

ويخوض من ناحيته منتخب السيدات لكرة قدم الصالات مباراة مهمة اليوم ينافس فيها على المركز الثالث، لتحقيق ميدالية برونزية.