الحكام النخبة يشاركون في ورشة عمل «آسيوية»

المصدر: منصور السندي - دبي

تنظم لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من 25 حتى 29 نوفمبر المقبل، ورشة عمل للحكام النخبة في آسيا، يشارك فيها الحكام النخبة في الإمارات، وهم: محمد عبدالله حسن، وعمار الجنيبي، وعمر آل علي، وعادل النقبي، بالإضافة إلى تسعة حكام نخبة مساعدين، وتتضمن الورشة، التي تعد بمثابة استعداد من قضاة الملاعب للموسم الآسيوي، الذي يبدأ من شهر فبراير حتى نهاية العام المقبل، إلى جانب اختبارات اللياقة البدنية للحكام النخبة، التعديلات الجديدة في قانون التحكيم، التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيراً.

وشهدت الفترة الماضية تميزاً كبيراً للحكام النخبة الإماراتيين، خلال مشاركاتهم في إدارة المباريات الخاصة بالمسابقات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.