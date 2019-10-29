الشارقة يستعيد خدمات ماجد سرور وسيف راشد أمام الفجيرة

المصدر: الإمارات اليوم-الشارقة



أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أن فريقه سيواجه نظيره فريق الفجيرة بعد غد الخميس ضمن الجولة السادس لدوري الخليج العربي لكرة القدم مكتمل الصفوف بعد عودة جميع اللاعبين الموقوف والمصابين، علما أن الشارقة فقد في المباريات الماضية لاعبيه سيف راشد بداعي الإصابة وماجد سرور بسبب الإيقاف.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر النادي في الشارقة" الفجيرة يملك مجموعة من اللاعبين الجيدين والمباراة لن تكون سهلة بالنسبة للشارقة وكل مباريات الدوري تعد قوية".

ويحتل الشارقة المركز الأول في ترتيب فرق الدوري برصيد 13 نقطة في حين يجلس الفجيرة في المركز السادس برصيد ست نقاط.

وأشار عبد العزيز العنبري الى أن الفريق بحاجة الى جميع لاعبيه كونه يشارك هذا الموسم في أكثر من بطولة.

وأضاف " على الرغم من النتائج السلبية الأخيرة لفريق الفجيرة الا اننا نتوقع ردة فعله في هذه المباراة خصوصا أن الفريق لديه عناصر جيدة من اللاعبين ويستطيع تقديم الأفضل".