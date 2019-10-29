شارع الشيخ زايد يتحوّل إلى مسار للجري لأول مرة والدعوة عامة

المصدر: دبي-الامارات اليوم

سيتحوّل شارع الشيخ زايد للمرّة الأولى إلى مسار للجري يوم الجمعة 8 نوفمبر، وذلك ضمن فعاليات "تحدي دبي للياقة 2019"، حيث سيتيح الفرصة لسكان المدينة وزوّارها على اختلاف أعمارهم وقدراتهم ومستويات لياقتهم المشاركة في هذا النشاط من خلال اطلاق فعالية تحدي دبي للجري في شارع الشيخ زايد X3030. ويهدف التحدي من خلال هذه الفعالية المجانية التي تتضمن مسافة جري ترفيهية طولها 5 كلم، وكذلك 10 كلم ذات توقيت محدد، إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الصحة وتشجيع الأفراد على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتمكّن فيها سكان الإمارة من الجري على جزء من الطريق السريع المكوّن من 14 مساراً والاستمتاع بمشاهدة معالم الإمارة الشهيرة أثناء الجري. وسيتسنّى لهم تحقيق إنجاز تاريخي فيما يجتمعون من كافة أنحاء المدينة للتعبير عن التزامهم باتّباع نمط حياة صحي وتحقيق هدف التحدي المتمثل بجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.

ويمكن للأشخاص من جميع الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية المشاركة في سباق الجري الترفيهي الممتدّ على مسافة 5 كلم. فيما سيُسمح باستخدام عربات الأطفال والكراسي المتحركة لمنح فرصة لجميع أفراد العائلة وأصحاب الهمم بالمشاركة. كما يعد هذا السباق فعالية مناسبة لطلاب المدارس وموظفي الجهات الحكومية والشركات الذين يمكنهم المشاركة مع أصدقائهم وزملائهم.

وتم تخصيص سباق الـ10 كلم لمن يبلغون سن الـ18 فما فوق، حيث سيمكنهم اختبار قدراتهم على الركض وتقديم أفضل أداء لديهم.

التسجيل المسبق للمشاركة في سباق الـ5 كلم الترفيهي ضروري للبالغين الـ8 سنوات وما فوق، أما من هم دون الـ8 فلا يحتاجون إلى التسجيل. ويتعين أيضاً على من يبلغون الـ18 وما فوق التسجيل المسبق للمشاركة في سباق الـ10 كلم.