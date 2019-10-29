حصيلة «تمهيدي الكأس».. تأهل البطائح وهدف خليل واستقالة باروت

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشفت منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، التي شهدت تأهل فريق البطائح لملاقاة اتحاد كلباء، ودبا الحصن لمواجهة العين في دور الـ16، عن ثماني صور جديدة غير مسبوقة في المواسم الماضية، تقدمها عدم تأهل الفريقين الهابطين من الموسم الماضي لدوري الخليج العربي، وهما الإمارات ودبا الفجيرة، وحلول كل منهما بالمركز الرابع في مجموعتيهما، بينما أسعد النجم العائد للملاعب بعد انقطاع طويل، فيصل خليل، جمهور الحمرية بتسجيل الأهداف، إضافة إلى صور كروية أخرى، ترصدها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

باروت والخديم

أنهى نادي الإمارات منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة باستقالة مدربه عيد باروت، ومدير الفريق باسم الشامسي، والمشرف عمر المزكي، في قرار لم يكن متوقعاً لما يتمتع المدرب باروت به من إمكانات فنية وقيادية. وفي السياق نفسه، أسهمت نتائج دبا الفجيرة في استغناء إدارة النادي عن خدمات المدرب المواطن محمد عبيد الخديم والاستعانة بالمدرب البرازيلي سيرجيو ألكسندر، لخسارته في ثلاث مباريات من أصل خمس.

نجاح المقيم

أثمرت تجربة اللاعبين المقيمين في المنافسات دوراً بارزاً في نتائج المباريات، أبرزهم الزيمبابوي دهليوايو، الذي سجل هدفين حاسمين، قادا دبا الحصن لخطف بطاقة التأهل، ولاعب الحمرية العُماني المقيم سعيد آل عبدالسلام، الذي سجل أربعة أهداف، رغم عدم تأهل الحمرية.

فيصل يسجل

استئناف نجم المنتخب الوطني وشباب الأهلي السابق والحمرية حالياً، فيصل خليل، تسجيل الأهداف وذلك في مرمى العربي بالمباراة التي فاز بها (6-1)، بعد أن صام فيصل عن الأهداف منذ أن سجل في مرمى الظفرة أبريل 2013.

البطائح مدهش

أدهش فريق البطائح، بقيادة مدربه المصري طارق السيد، الجمهور، بعد أن كان أول نادٍ يتأهل لدور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وأول فريق يخطف بطاقة الصعود من أول موسم يشارك فيه بمسابقات الدرجة الأولى.