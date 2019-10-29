10 مشاهد لافتة في الجولة الخامسة للدوري.. أبرزها «طفح الكيل»

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

أفرزت الجولة الخامسة في دوري الخليج العربي التي أسدل الستار عنها أول من أمس، 10 مشاهد لافتة، أبرزها تأكيد قائد الوحدة إسماعيل مطر لنجوميته بقيادته العنابي لقلب تأخره أمام عجمان إلى فوزٍ عريض، وإصدار بني ياس بياناً صحافياً تصدره عبارة «طفح الكيل»، كما خطف أضواء الجولة حضور مدرب المنتخب الوطني الهولندي مارفيك إلى المدرجات لمتابعة لاعبي الأندية، وصولاً إلى نجاة فريق الشارقة «البطل» من خسارة قاسية أمام حتا بعد أن تمكن «الملك» في أقل من دقيقة وفي الوقت بدل الضائع من إدراك التعادل.

للإطلاع على المشاهد الـ 10 التي تخللتها الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، يرجى الضغط على هذا الرابط.